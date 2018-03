Parlement Italië kiest voorzitters

Het verdeelde Italiaanse parlement is er zaterdag in geslaagd met een politieke ‘deal’ de nieuwe voorzitters te kiezen. De grootste partij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), kwam na en aantal stemrondes tot een akkoord met de centrumrechtse blok rond ex-premier Silvio Berlusconi.

In de Italiaanse Tweede Kamer (de Kamer van Afgevaardigden) is in de vierde stemronde Roberto Fico van de protestpartij M5S tot voorzitter gekozen. En in de Senaat is Maria Elisabetta Casellati van Berlusconi’s Forza Italia tot nieuwe voorzitter gekozen.

Italië koos begin deze maand een erg verdeeld parlement. Om te voorkomen dat de versplintering de vorming van een coalitie zou belemmeren was zelfs de kieswet veranderd. Met 40 procent van de stemmen moet al een meerderheidsregering mogelijk zijn. Maar die opzet is vooralsnog mislukt. Forza Italia waarschuwde dan ook dat de verkiezing van de voorzitters niet betekent dat de vorming van een coalitieregering dichterbij gekomen is.