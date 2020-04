Parlement Israël aan zet in formatie

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft het hele parlement de opdracht gegeven een regering te vormen, nu de twee belangrijkste partijen er niet uit komen.

Het ultimatum dat premier Benjamin Netanyahu en oppositieleider Benny Gantz hadden gekregen om tot een regering te komen, liep donderdag af.

In Israël is al meer dan een jaar sprake van een politieke patstelling. Het afgelopen jaar zijn de Israëliërs drie keer naar de stembus gegaan. Geen van de verkiezingen leverde echter een winnaar met een meerderheid in het parlement op.

Onderhandelingen tussen Netanyahu en Gantz liepen steeds op niets uit. De laatste onderhandelingen zouden zijn stukgelopen op een vetorecht bij de benoeming van rechters.

Het parlement heeft nu drie weken om met een overeenkomst te komen. Anders moet de Knesset worden ontbonden en voor de vierde keer in korte tijd verkiezingen worden uitgeschreven.