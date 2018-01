Parlement Iran: neem eisen betogers serieus

De Iraanse parlementsvoorzitter Ali Larijani dringt aan op de vrijlating van mensen die ten onrechte zijn opgepakt tijdens de onlusten in het land. Ook vraagt hij de autoriteiten om opheldering over de wijze waarop is opgetreden tegen betogers.

„We willen niet dat de rechten van mensen worden geschonden omdat ze kritiek hebben geleverd”, zei een woordvoerder van Larijani nadat het parlement zondag achter gesloten deuren had vergaderd. De woordvoerder zei ook dat de regering de eisen van betogers serieus moet nemen.

Openbaar aanklager Abbas Jafari Dolatabadi zei volgens persbureau IRNA dat de afgelopen twee dagen al zeventig mensen op borgtocht zijn vrijgelaten. Zij waren opgepakt vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de recente rellen.

Boze Iraniërs gingen de afgelopen tijd de straat op om hun ongenoegen te tonen over zaken als corruptie en werkloosheid. De aanklager zei dat rechters een onderscheid moeten maken tussen betogers die zijn „misleid” en de leiders van de betogingen. Dolatabadi claimde dat de Verenigde Staten achter de onlusten zitten.