Parlement Irak stemt over uitzetten VS-troepen

Het Iraakse parlement houdt zondag een buitengewone zitting waarin parlementariërs zullen voorstellen om Amerikaanse troepen uit Irak te verwijderen. „Er is niet langer noodzaak voor de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Irak sinds de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is verslagen. We hebben onze eigen strijdkrachten die in staat zijn om het land te beschermen,” aldus Ammar al-Shibli, een Sjiitisch lid van de parlementaire commissie voor juridische zaken.

De zitting komt twee dagen na de Amerikaanse drone-aanval op een konvooi in Bagdad waarbij onder anderen de Iraanse militaire commandant Qassem Soleimani en de Iraakse legeroverste Abu Mahdi al-Muhandis werden gedood. De aanval leidde tot woedende reacties in Irak en Iran.

Ondanks tientallen jaren van vijandschap tussen Iran en de Verenigde Staten vochten de door Iran gesteunde milities en de Amerikaanse troepen zij aan zij tijdens de oorlog van Irak in 2014-2017 tegen IS. Op dit moment verblijven nog ongeveer 5.000 Amerikaanse troepen in Irak, de meesten van hen in een adviserende rol.