Parlement Irak accepteert ontslag premier

Het Iraakse parlement heeft het ontslag geaccepteerd van de regering van premier Mahdi. Die kondigde vrijdag zijn vertrek aan nadat bij maandenlange protesten honderden doden waren gevallen. De parlementsvoorzitter zei president Barham Saleh te zullen vragen een nieuwe minister-president te benoemen.

Het vertrek van Mahdi, die ruim een jaar geleden aantrad als premier, was een belangrijke eis van betogers. Die gaan sinds begin oktober in grote aantallen de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken over de politieke elite, die ze verwijten corrupt en incompetent te zijn. Veiligheidstroepen hebben veel met scherp geschoten op demonstranten.

Een Iraakse rechtbank veroordeelde volgens bronnen zondag een politie-officier ter dood voor het gebruik van dodelijk geweld tegen betogers. Een andere officier kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd. Het zou de eerste keer zijn dat politiemensen worden veroordeeld voor het doden van demonstranten in de afgelopen twee maanden.