Parlement dwingt regering-May tot snel plan B

De regering van de Britse premier Theresa May heeft woensdag in het parlement opnieuw een nederlaag geleden over het beleid ten aanzien van de brexit. Op de eerste dag van het debat over de overeenkomsten die May met de EU over de brexit heeft gemaakt, eiste een meerderheid van de parlementsleden dat de premier heel snel ‘een plan B’ presenteert.

De stemming was aan het begin van het debat. Het Lagerhuis eist dat May binnen drie werkdagen haar alternatieve plan presenteert voor de brexit, voor het geval dat haar oorspronkelijke deal met de EU half januari in de Britse Tweede Kamer wordt weggestemd. Van de parlementariërs stemden 308 voor de resolutie en 297 stemden tegen. De nederlaag van May betekent dat het parlement meer greep krijgt op de manier waarop en wanneer het land uit de Europese Unie treedt. May heeft woensdag beklemtoond dat dat zoals voorzien eind maart zal zijn.