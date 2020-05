Parlement China stemt over Chinese veiligheidsmensen in Hongkong

Het Chinese parlement, het Nationaal Volkscongres (NPC), stemt over een wetsvoorstel om in Hongkong met eigen agenten in te grijpen. Het plan wordt vrijwel zeker aangenomen. Het leidt tot felle protesten, omdat Peking de anti-Chinese oppositie in Hongkong in het vizier zou hebben en de autonomie van Hongkong zo ondermijnt.

Autonoom Hongkong is onderdeel van China, maar heeft een eigen regering en een westers rechtstelsel. In de rest van China is de rechterlijke macht niet onafhankelijk en wordt oppositie vervolgd.

Het NPC bekrachtigt voornamelijk reeds genomen besluiten. Met de stemming wordt opdracht gegeven een wet voor Hongkong te maken om daar „met nieuwe instrumenten bedreiging van de nationale veiligheid (van China) te voorkomen, te verhinderen en te bestraffen. Separatisme, rebellie en terrorisme” moeten streng worden vervolgd, indien nodig met hulp van Chinese agenten.

Ook buiten Hongkong is er veel kritiek op de Chinese plannen. De VS hebben met sancties gedreigd en de laatste gouverneur van Brits Hongkong (Chris Patten) heeft Peking ervan beschuldigd het volk van Hongkong te verraden.