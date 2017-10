Parlement Catalonië donderdag bijeen

Het regionale Catalaanse parlement komt volgens Spaanse media donderdag bijeen vanwege de crisis in de regio. De politici moeten dan beslissen hoe ze willen reageren op Madrid, dat het bestuur over de autonome regio naar zich toe wil trekken.

Binnen Catalonië bestaat veel verzet tegen het plan van de landelijke regering, dat nog moet worden goedgekeurd door de Spaanse senaat. Voorzitter Carme Forcadell van het regioparlement sprak zaterdag over een „staatsgreep” en „een aanval op de democratie”.

De Spaanse senaat stemt vrijdag naar verwachting over de beoogde maatregelen van de regering. Die wil onder meer binnen zes maanden nieuwe verkiezingen in Catalonië. In de autonome regio gaan stemmen op om zelf vervroegde verkiezingen uit te schrijven, maar volgens een woordvoerder van het regiobestuur kan daar geen sprake van zijn.