Parlement begonnen aan debat over brexitwet

Britse parlementariërs zijn begonnen aan het debat over een wetsvoorstel dat een brexit zonder deal moet voorkomen. Het voorstel zou premier Boris Johnson verplichten om uitstel van het Britse vertrek uit de EU te vragen als hij niet tijdig een brexitdeal rondkrijgt.

De regering is fel tegen het voorstel, maar had niet genoeg steun in het parlement om het debat te voorkomen. De oppositie en dissidenten uit de Conservatieve Partij van de premier kregen dinsdag voor elkaar dat het plan kan worden voorgelegd aan het parlement.

brexitlive

Tijdens het debat woensdag zei de oud-minister van Financiën Philip Hammond dat hij het spijtig vindt dat het wetsvoorstel op tafel moest komen, maar dat er geen andere optie is. „We moeten wel handelen, want er is geen mandaat voor een brexit zonder deal. En die zal desastreus zijn voor het Verenigd Koninkrijk”, aldus de voormalige Conservatieve bewindsman.

Hilary Benn, parlementslid voor Labour, waarschuwde dat als Groot-Brittannië zonder een akkoord uit de EU stapt, dit het „begin van het einde zal zijn.” Hij zei dat voor het land dan een periode van grotere onzekerheid aanbreekt.

Het voorstel wordt naar verwachting woensdagavond goedgekeurd. Daarna moet het ook nog aan het Hogerhuis, het House of Lords, worden voorgelegd. Daar komt de regering mogelijk nog met vertragingstactieken. De tijd dringt, want het parlement wordt volgende week geschorst tot midden oktober.