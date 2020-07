Parlement Australië twee weken dicht wegens corona

Het parlement van Australië gaat twee weken dicht uit vrees voor verspreiding van het coronavirus. Dat heeft premier Scott Morrison zaterdag aangekondigd. Volgens hem is het risico te groot dat parlementsleden afkomstig uit gebieden met veel coronabesmettingen het virus naar de hoofdstad Canberra brengen.

Morrison reageert met de maatregelen op advies van medici. In Canberra en omgeving en veel andere delen van het land is het virus vrijwel onder controle. Dat geldt echter niet voor grote steden als Melbourne en Sydney, waar het aantal besmettingen juist toeneemt. Melbourne, de tweede stad van het land, is op dit moment in lockdown om verspreiding van corona tegen te gaan.

Australië behoort niet tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Tot dusver is bij bijna 11.500 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Daarvan zijn er 118 overleden.