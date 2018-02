Parkland-scholieren doelwit complottheorieën

Activistische leerlingen zijn na het bloedbad in Florida het doelwit geworden van complotdenkers. De zeventienjarige David Hogg, een uitgesproken scholier, ontkende bij CNN een acteur te zijn.

Scholieren uit Parkland hebben zich na de schietpartij op hun school uitgesproken voor strengere wapenwetgeving. Dat leidde tot allerhande complottheorieën over hun motieven. De jongeren worden volgens The New York Times onder meer neergezet als „acteurs” die mensen na dergelijke drama's moeten mobiliseren tegen wapenbezit.

Hogg, de zoon van een voormalige FBI-agent, kreeg de volle laag. Hij zou volgens sommige complotdenkers door zijn vader zijn geïnstrueerd om kritiek te uiten op de regering. De tiener zag zich genoodzaakt zich te verdedigen tegen de aantijgingen. „Ik vertegenwoordig geen andere partij”, benadrukte hij bij CNN.

YouTube liet weten een filmpje te hebben verwijderd dat de indruk wekte dat Hogg een acteur is. „Deze video had nooit mogen verschijnen in Trending”, erkende een woordvoerster van Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. Er bleken echter nog meerdere andere video’s op de site te staan met vergelijkbare beweringen over de tiener.

De jongeren kregen bijval van de Republikeinse senator Marco Rubio. „De bewering dat sommige scholieren die na Parkland op televisie verschenen acteurs zijn, is afkomstig van een walgelijke groep idioten”, schreef de politicus op Twitter. Hij stelde dat de complotdenkers „geen fatsoen” hebben.