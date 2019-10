‘Parijse geradicaliseerde agenten ontwapend’

De Parijse politie heeft twee agenten ontwapend, omdat ze mogelijk aan het radicaliseren zijn. De maatregelen tegen de medewerkers volgen volgens Le Parisien op een bloedige aanslag van een politieman begin deze maand in het hoofdbureau waarbij de dader, Mickaël Harpon, vier collega’s vermoordde met een mes. Aangenomen wordt dat de 10 jaar geleden moslim geworden Harpon handelde als gevolg van zijn radicalisering of zijn neiging steeds meer extreme puriteinse geloofsopvattingen aan te hangen.

De krant le Parisien berichtte, dat na de aanslag van Harpon het hoofd van politie, Didier Lallement, 7 oktober al zijn leidinggevend personeel de opdracht heeft gegeven „onmiddellijk tekenen van radicalisering te herkennen”. Een agent in Villeneuve-la-Garenne, ten noorden van Parijs, zou zijn wapens hebben moeten inleveren omdat hij plotseling tijdens het werk ging bidden en vrouwen geen hand meer gaf. Een kapitein van de gerechtelijke politie die in 2011 tot de islam was bekeerd, is ook ontwapend, aldus Franse media.