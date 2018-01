Parijs zet wegen af wegens hoogwater Seine

Vanwege de hoge waterstand in de Seine hebben de autoriteiten in Parijs verschillende wegen en paden langs de oevers afgezet. De waterstand van de rivier bereikte maandag een niveau van bijna 4 meter. Volgens berichten in de media zou de waterstand nog verder kunnen stijgen.

Voetgangers en fietsers mogen niet langer een kilometerslang park betreden aan beide oevers van de Seine, waar ook cafés en speeltuinen zijn, bevestigde de politie. De hoge waterstanden blijven nog ver onder de 6,10 meter van juni 2016 en de 8,62 meter van 1910. De autoriteiten roepen echter op tot voorzichtigheid.

De stad drong er bij de bewoners op aan waardevolle spullen niet op te slaan in kelders. Met het stijgende grondwater kunnen deze beschadigd raken. De prefectuur van het Hoofdstedelijk Gewest riep ook sociale diensten op om daklozen te informeren die bivakkeren aan de oevers van de Seine.