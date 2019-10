Parijs wil spoedoverleg coalitie tegen IS

Frankrijk wil naar aanleiding van de Turkse inval in Syrië spoedoverleg van de internationale coalitie tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) . De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, zei dat het spoedoverleg nodig is, omdat IS mogelijk zou kunnen profiteren van de huidige strijd in Koerdische gebieden in het noordoosten van Syrië.

Meer dan dertig landen, inclusief Nederland, hebben een coalitie gevormd om de soennitische extremisten van IS te bestrijden die onder meer in Syrië circa vijf jaar lang dood en verderf zaaiden. Syrisch-Koerdische milities speelden een cruciale rol bij het verslaan van IS in het noordoosten van Syrië. Zij worden op hun beurt nu door Turkije aangevallen.

Islamitische Staat ontstond in soennitisch Irak en slaagde er op verrassende wijze in snel grote delen van dat land en van Syrië te onderwerpen. Het hoofdkwartier was in Raqqa in het noorden van Syrië. De terreurgroep overheerste op het hoogtepunt van zijn macht een gebied waar circa 10 miljoen mensen wonen.