Parijs wil Assad onderscheiding afnemen

De Franse president Emmanuel Macron wil zijn Syrische ambtgenoot de hoge Franse onderscheiding afnemen die Assad in 2001 van Jacques Chirac kreeg. Assad kreeg de hoogste onderscheiding, het grootkruis van het Legioen van Eer, niet alleen als staatshoofd maar ook omdat Chirac dacht dat Assad ging hervormen.

Het Elyséepaleis, Macrons ‘hoofdkwartier’, heeft bevestigd dat hier een procedure voor is gestart, meldden Franse media dinsdag. Het is niet voor het eerst dat Parijs bedenkingen heeft over staatshoofden of andere prominenten die bij nader inzien niet echt passen in ‘een legioen van eer’. Zo kreeg bijvoorbeeld de beruchte Roemeense dictator Nicolae Ceausescu (1918-1989) er ook een.

Het verlies van de onderscheiding is voor Fransen makkelijker en bij wet geregeld. Zo vervalt de onderscheiding automatisch bij personen veroordeeld tot een gevangenisstraf van langer dan een jaar. Bij buitenlanders lag dat gecompliceerd, maar in 2010 is er een regeling opgesteld om ook buitenlanders de onderscheiding af temen.

Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong die door doping in opspraak kwam en de Britse modeontwerper John Galliano na antisemitisch gebral in een Parijse bar. In oktober kondigde Macron aan dat de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein zijn onderscheiding moet inleveren nadat die was beschuldigd van seksuele misdragingen.