Parijs wil Assad onderscheiding afnemen

De Franse president Emmanuel Macron wil zijn Syrische ambtgenoot de hoge Franse onderscheiding afnemen die Assad in 2001 van Jacques Chirac kreeg. Assad kreeg de hoogste onderscheiding, het grootkruis van het Legioen van Eer, niet alleen als staatshoofd maar ook omdat Chirac dacht dat Assad ging hervormen.

Het Elyséepaleis, Macrons ‘hoofdkwartier’, heeft bevestigd dat hier een procedure voor is gestart, meldden Franse media dinsdag. Het is niet voor het eerst dat Parijs bedenkingen heeft over staatshoofden of andere prominenten die bij nader inzien niet echt passen in ‘een legioen van eer’. Zo kreeg bijvoorbeeld de beruchte Roemeense dictator Nicolae Ceausescu (1918-1989) er ook een.