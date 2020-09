‘Parijs verbiedt bijeenkomsten van meer dan 10 mensen’

De Franse regering zal naar verwachting woensdag na een kabinetsvergadering strengere coronamaatregelen voor Parijs bekendmaken, meldden Franse media. Een van de geplande maatregelen is een verbod op openbare bijeenkomsten van meer dan tien mensen, aldus BFM TV en Le Parisien.

Verder zou het bijwonen van grote evenementen kunnen worden beperkt tot 1000 mensen in plaats van de 5000 die nu zijn toegestaan. De verkoop van alcohol buitenshuis wordt na 20.00 uur verboden, voegden de media eraan toe, onder vermelding van verschillende bronnen.

De nieuwe regels voor Parijs, indien bevestigd, zouden vergelijkbare maatregelen volgen als in Lyon, Marseille, Bordeaux en Nice. Het coronavirus is in het hele land weer aan een opmars bezig.