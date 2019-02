Parijs stuurt ambassadeur terug naar Italië

Frankrijk stuurt zijn ambassadeur in Italië vrijdag weer terug naar Rome. Parijs had de diplomaat eerder voor overleg naar Frankrijk teruggeroepen uit onvrede over de houding van de Italiaanse regering.

De Franse regering sprak over een serie „provocaties” door de leden van de Italiaanse populistische regering. Een voorbeeld daarvan was de ontmoeting die vice-premier Luigi Di Maio in Frankrijk had met een delegatie van de Franse protestbeweging van de gele hesjes.

De Franse minister voor Europese Zaken Nathalie Loiseau liet vrijdag weten dat de ambassadeur terugkeert in Rome.