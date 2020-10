Parijs sluit moskee na onthoofding van leraar

De Franse autoriteiten sluiten een moskee bij Parijs na de onthoofding van een leraar die zijn leerlingen een cartoon van de profeet Mohammed had laten zien.

De moskee in een dichtbevolkte buitenwijk ten noordoosten van Parijs had dagen voor de gruwelijke moord op vrijdag een video op zijn Facebook-pagina verspreid. Die was gericht tegen leraar Samuel Paty en zijn klassikale discussie over vrijheid van meningsuiting, zei een bron dicht bij het onderzoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat de moskee in de gemeente Pantin, die zo’n 1500 gelovigen telt, vanaf woensdagavond zes maanden gesloten zal zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin, die maandag beloofde dat er „geen minuut respijt zou zijn voor de vijanden van de Republiek”, had de regionale autoriteiten gevraagd de moskee te sluiten.

Maandag voerde de politie al een reeks invallen uit op islamitische netwerken.

Paty (47) werd vrijdagmiddag onthoofd in de buurt van de middelbare school waar hij lesgaf in Conflans-Sainte-Honorine, een van de voorsteden van Parijs. Zijn aanvaller, Abdullakh Anzorov, een 18-jarige Russische vluchteling van Tsjetsjeense afkomst, werd later door de politie doodgeschoten.