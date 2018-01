Parijs schrapt luchthavenplan na 55 jaar

De Franse regering heeft een streep gehaald door omstreden plannen om een nieuwe luchthaven te bouwen bij het dorp Notre-Dame-des-Landes in het westen van Frankrijk. Het ontbrak volgens premier Edouard Philippe aan draagvlak voor het circa 580 miljoen euro kostende project.

De plannen voor de komst van een nieuw vliegveld bij Nantes zijn al tientallen jaren oud, maar werden nooit uitgevoerd. President Emmanuel Macron beloofde eerder de vastgelopen discussie snel vlot te trekken. Zijn regering besloot uiteindelijk het politieke hoofdpijndossier te sluiten. „Het Notre-Dame-des-Landes-project wordt gestaakt”, zei de premier op televisie.

Honderden milieuactivisten en anarchisten bivakkeren op de plek waar het project uitgevoerd had moeten worden. Ook weigerden mensen die in het gebied wonen volgens Franse media om te verhuizen. Voorstanders betoogden dat de komst van de luchthaven goed zou zijn voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Inwoners van het gebied mochten zich in 2016 uitspreken over de plannen, die stamden uit de jaren zestig. Ze gaven toen in een referendum groen licht voor de komst van de nieuwe luchthaven. Die moest een al bestaand vliegveld bij Nantes vervangen en had in eerste instantie meer dan vier miljoen passagiers per jaar moeten kunnen verwerken.

De regering kiest nu voor een andere oplossing. Premier Philippe zei dat de bestaande luchthaven wordt gemoderniseerd.