Parijs plaatst eerste standbeeld van zwarte vrouw

Parijs krijgt voor het eerst een standbeeld van een zwarte vrouw, genaamd Solitude. Deze heldin streed in het begin van de negentiende eeuw tegen slavernij op het Franse Caribische eiland Guadeloupe. Haar verzet kostte haar haar leven. Ze werd op 30-jarige leeftijd opgehangen.

Burgemeester Anne Hidalgo kondigde het standbeeld aan bij de opening van een naar Solitude vernoemd park in de hoofdstad. De vrouw heeft volgens Hidalgo „met haar moed en waardigheid de weg naar de definitieve afschaffing van de slavernij in Frankrijk geopend”.

Guadeloupe is een Frans overzees gebiedsdeel. Slavernij werd in 1794 afgeschaft in Frankrijk, maar Napoleon stuurde in 1802 troepen naar het eiland om de praktijk weer in te voeren.

Dat leidde tot een opstand, onder anderen van veel vrouwelijke ex-slaven. Een van hen was Solitude, die in 1802 werd opgehangen. Haar executie werd een dag uitgesteld zodat ze kon bevallen. Ze was de dochter van een zwarte slavin en een witte Franse zeeman, die haar volgens sommige bronnen had verkracht.

Het standbeeld komt in het park te staan. „Een krachtig symbool om haar strijd nooit te vergeten”, twitterde burgemeester Hidalgo.

Ook in Frankrijk leeft de discussie over racisme en politiegeweld naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging die op gang kwam in de VS. Daarbij is ook aandacht voor het koloniale verleden.