Parijs onderzoekt uit voorzorg eieren

De Franse regering onderzoekt samen met de Belgische autoriteiten of fipronil in de Franse pluimveehandel is gebruikt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, meldt de krant Le Parisien zaterdag op gezag van het Franse ministerie van Landbouw.

Het ministerie laat weten dat het op dit moment geen aanwijzingen heeft dat besmette eieren in Frankrijk op de markt zijn gebracht en dat er daarom geen reden tot zorg is.

Wel heeft een pluimveebedrijf in het noordelijke departement Pas-de-Calais de Franse autoriteiten op 28 juli laten weten dat mogelijk op het bedrijf fipronil is gebruikt. Het Franse bedrijf is daarover door een Belgische zakenpartner geïnformeerd.

Het Franse pluimveebedrijf is voorlopig onder toezicht geplaatst en mag geen eieren verkopen zolang het onderzoek loopt.