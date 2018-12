Parijs maakt zich op voor komst gele hesjes

In Parijs zijn zaterdag duizenden politieagenten op de been in verband met verwachte protesten van de ‘gilets jaunes’. Vorige week braken rellen uit op de Champs Elysees toen de ‘gele hesjes’ voor het eerst in de Franse hoofdstad demonstreerden tegen verhoging van de brandstofprijzen. Uit boodschappen op sociale media blijkt dat ze zaterdag ook het aftreden van president Emmanuel Macron zullen eisen.

Volgens de Franse autoriteiten zijn zo’n vijfduizend agenten en gendarmes gemobiliseerd om de protesten in Parijs in goede banen te leiden. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige week. „We zijn bang dat kleine groepjes relschoppers die geen gele hesjes zijn zullen infiltreren om met de ordediensten te vechten”, zei het hoofd van een van de politievakbonden.

De Champs Elysees is zaterdag gesloten voor verkeer en voetgangers moeten langs controleposten. Veel restaurants en winkels in de buurt hebben uit voorzorg hun ramen geblindeerd en overal staan dranghekken en barricades.

Ook elders in het land zullen de gele hesjes de straat op gaan. Hiervoor staan vijfduizend agenten extra paraat.