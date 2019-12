Parijs eert in Mali omgekomen militairen

Honderden mensen stonden maandag in de straten van Parijs om hun respect te betuigen aan dertien Franse militairen die vorige week in Mali tijdens een missie om het leven kwamen. Begrafenisauto’s met hun met vlag gedrapeerde doodskisten reden door het centrum van de Franse hoofdstad.

De militairen stierven toen hun helikopters in het donker met elkaar in botsing kwamen terwijl ze op missie waren tegen islamistische militanten. Het was het grootste verlies van Franse troepen op één dag sinds een aanval in Beiroet 36 jaar geleden, toen 58 militairen stierven.

Frankrijk leidt een al zes jaar durende militaire interventiecampagne in West-Afrika. Het land heeft 4500 manschappen in de regio.

Onder begeleiding van politiemotorrijders en militairen van de regimenten die hun gevallen kameraden langs de Alexandre III-brug een groet brachten, reden de dertien lijkwagens naar het Hotel des Invalides. President Emmanuel Macron brengt daar hulde bij een begrafenisceremonie.

De lichamen van de gesneuvelde soldaten keerden zondag terug naar huis na een militair eerbetoon in hun basis in Gao, centraal Mali.