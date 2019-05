Parijs breidt rookverbod in parken uit

Net voordat het zomerseizoen begint, breidt de stad Parijs haar rookverbod in parken aanzienlijk uit. De stad kondigde vrijdag aan dat het roken in 52 openbare parken verboden zal worden. Tot nu toe was dat het geval in zes parken.

Het verbod, dat vanaf 8 juni van kracht gaat, geldt voor 10 procent van de groene gebieden in de bij toeristen populaire metropool. Grotere parken zoals de Jardin du Luxembourg of de Tuin van de Tuilerieën van het Louvre vallen niet onder het verbod.

De stad beloofde niet radicaal te handhaven tegen overtredingen. In eerste instantie is er sprake van ’‘weken van bewustwording’’. Daarna worden er boetes van 38 euro opgelegd.