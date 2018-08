Parijs beperkt diplomatieke reizen naar Iran

Franse diplomaten mogen voorlopig niet meer naar Iran reizen als daar geen noodzaak voor is. De reden voor dat besluit is een verijdelde bomaanslag en de hardere opstelling van Teheran richting Frankrijk, schrijft persbureau Reuters, dat een interne memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingezien.

De aanslag was gepland op een verbannen Iraanse oppositiegroep. In de buurt van Parijs hielden ze een bijeenkomst die ook werd bijgewoond door Rudy Giuliani, de advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump.

„Gezien de huidige veiligheidsrisico’s (...) moeten alle afdelingsfunctionarissen, of het nu gaat om hoofdkwartieren of (buitenlandse) posten, tot nader order alle reisplannen naar Iran uitstellen, met uitzondering voor dringende werkzaamheden”, luidt de boodschap aan de diplomaten.

De memo toont dat het vertrouwen in de Iraanse regering is afgenomen in Parijs. Frankrijk heeft zich vooralsnog altijd sterk uitgesproken om het atoomakkoord met Iran in stand te houden. Trump haalde daar onlangs een streep door, wat hem onder meer kritiek opleverde van Frankrijk.