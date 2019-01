Pantservoertuig valt in kloof: 3 Russen dood

Bij een ongeluk in de afgescheiden Georgische regio Abchazië zijn drie Russische militairen om het leven gekomen. Hun gepantserde voertuig was op een bergweg geslipt en in een 40 meter diepe kloof gestort, meldde persagentschap TASS.

Twee militairen werden per helikopter naar een militair hospitaal in de regio van de zuidelijke Kaukasus gebracht. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Abchazië heeft zich afgesplitst van de voormalige Sovjetrepubliek Georgië. Het wordt militair en financieel ondersteund door Moskou. Rusland erkende de regio in 2008 als een onafhankelijke staat. Volgens de regering in Tbilisi en de internationale gemeenschap behoort het gebied echter tot Georgië. Een vredesplan waarover onder EU-bemiddeling wordt onderhandeld, voorziet in de terugtrekking van Russische troepen. Moskou heeft daar nog steeds militairen gestationeerd.