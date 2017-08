De Hongaarse voedselautoriteiten hebben een lading diepvriespannenkoeken uit Duitsland onderschept. De pannenkoeken waren gemaakt met fipronileieren. Het is de eerste keer dat in Hongarije met fipronil besmet voedsel opduikt. De pannenkoeken zijn vernietigd.

Hongarije was gewaarschuwd door een speciale Europese voedseldienst dat de partij pannenkoeken in aantocht was.