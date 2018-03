Panisch meisje overleden na sprong uit woning

De Pakistaanse politie heeft een man opgepakt die al schietend een einde maakte aan een feestje in zijn appartement in Rawalpindi. Een meisje verloor het leven nadat ze in paniek uit het raam was gesprongen van de woning op de vijfde verdieping, bericht de Pakistaanse krant Dawn.

De verdachte ontstak volgens de politie in woede toen hij in de vroege ochtend bij thuiskomst ontdekte dat een paar jongens en meisjes een feestje gaven. Een politiefunctionaris zei dat de man „zich niet kon beheersen” en in de lucht schoot. Twee doodsbange meisjes sprongen uit het raam om zichzelf in veiligheid te brengen.

Eén van de meisjes hield aan de sprong een gebroken been over. Het andere slachtoffer overleed ter plekke. De doodsoorzaak moet blijken uit een lijkschouwing. De leeftijd van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. De politie heeft het vuurwapen in beslag genomen.