Paniek na schot in Brussels station

Een schot met een vuurwapen heeft tot paniek geleid in het Zuidstation van Brussel. Tientallen mensen renden rond 17.00 uur naar buiten. Het Brusselse parket meldde later dat een kogelhuls is gevonden. Ook blijkt het incident te zijn gefilmd.

De politie was snel massaal ter plaatse en zette ook een helikopter in. Treinreizigers werden van twee perrons geëvacueerd en de centrale stationshal werd ontruimd en deels afgezet. Na een klein uur werd het station weer vrijgegeven. Er vielen geen gewonden.

„Uit de camerabeelden blijkt dat even na 17.00 uur een verdachte in het station een schot gelost heeft, gericht naar de grond”, zei een woordvoerster van het parket. „Er raakte niemand gewond door het schot dat werd afgevuurd en de verdachte heeft het station verlaten en de vlucht genomen.”

Het treinverkeer loopt woensdagavond weinig hinder op door het incident, zegt spoorbedrijf NMBS. Twee van de 22 perrons van het station zijn voorlopig afgesloten vanwege sporenonderzoek.