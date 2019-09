Paniek in Istanbul door aardbeving

Een aardbeving met een kracht van 5,8 heeft in de grootste stad van Turkije, Istanbul, paniek veroorzaakt, maar er zijn slechts acht mensen lichtgewond geraakt. Veel mensen hebben hun huis verlaten uit angst voor meer bevingen. Het was niet de eerste beving op donderdag, meldden plaatselijke media. In de morgen was er ‘een voorproefje’, een schok met een kracht van van 3,6.

De beving had plaats in de bodem van de Zee van Marmara, ongeveer 70 kilometer ten westen van het centrum van de metropool. Het epicentrum was niet ver van de voorstad Silivri aan de kust van de Zee van Marmara.

In 1999 werd Turkije hard getroffen door een zware aardbeving bij Izmit, ten zuidoosten van Istanbul. Deze beving had een kracht van 7,6 en kostte aan ruim 17.000 mensen het leven. Daarnaast raakten er zeker 43.000 gewond.