Paniek door nieuwe aardbeving op Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is opnieuw opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 6,2. Getuigen zeggen dat een aantal gebouwen is ingestort. Mensen renden in paniek de straat op.

Het eiland werd zondag al getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9, die werd gevolgd door een serie naschokken. De rampenbestrijdingsdienst zegt dat zeker 168 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Duizenden gebouwen zijn ingestort of hebben schade opgelopen.