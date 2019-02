Paniek door aardbeving in Egeïsche Zee

Een aardbeving in het noorden van de Egeïsche Zee heeft woensdagavond bij veel mensen voor paniek gezorgd. Het epicentrum van de beving lag in de regio van het Turkse vakantieoord Ayvacik, een paar kilometer ten noordoosten van het Griekse eiland Lesbos.

Volgens het seismologisch instituut in Athene had de aardbeving kracht 4.9. Het Amerikaanse seismologische instituut USGS sprak van kracht 5.1. Aan Griekse en Turkse zijde is nog geen sprake van gewonden of ernstige schade, meldden de media uit beide landen.

,,De aardbeving heeft de mensen hier bang gemaakt. We voelden het sterk. Maar er is geen noemenswaardige schade", meldden verslaggevers op het Griekse eiland Lesbos op de Griekse radio. Talrijke mensen renden de straat op, zoals de televisiezenders in beide landen lieten zien.

De Egeïsche regio wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. In het gebied komen de Europese en Afrikaanse continentale platen samen. De wrijvingen van de enorme platen veroorzaken herhaaldelijk sterke schokken.