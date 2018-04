Panama weert Venezolaanse luchtvaartbedrijven

Panama verbiedt verschillende Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen voor negentig dagen in Panama te werken. Dat meldt de Panamese overheid.

De ban is de laatste wending in een ruzie tussen beide landen die begon toen in maart vijftig Venezolaanse ambtenaren op een lijst zijn gezet van mensen met een hoog risico op witwassen.

De verbanning van de grote Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen uit Panama isoleert het door crisis getroffen land nog verder, nadat de meeste internationale luchtvaartmaatschappijen zich hadden teruggetrokken uit Venezuela.

Onder meer staatsbedrijven Conviasa en Aeropostal hebben last van de Panamese maatregelen, net als particuliere maatschappijen Avior, Laser, Santa Barbara en Turpial. De ban gaat in op 25 maart.