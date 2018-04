Palma doet woningverhuur in de ban

Eigenaars van etages of appartementen in Palma de Mallorca mogen met ingang van 1 juli de woningen niet meer verhuren aan toeristen. Het centrumlinkse bestuur van de stad van ruim 400.000 inwoners neemt als eerste Spaanse gemeente zulke drastische maatregelen tegen de verhuur van woonruimte aan toeristen.

De gemeente wil de ongecontroleerde verhuur aan banden leggen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ‘wilde’ verhuur tussen 2015 en 2017 in omvang is verdubbeld tot zeker 20.000 adressen in de stad. Ondertussen lijkt de gereguleerde verhuur nog in de kinderschoenen te staan. Spaanse media meldden dinsdag dat deze toeristische trekpleister en hoofdstad van de Balearen slechts 645 appartementen of etages telt die van de gemeente een vergunning hebben om aan reizigers en toeristen te verhuren.

De stad staat straks wel toe dat delen van eengezinswoningen of afgelegen huizen aan toeristen worden verhuurd.