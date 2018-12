Een Palestijnse man heeft op de Westelijke Jordaanoever twee mensen doodgeschoten en twee anderen verwond, zei het hoofd van de Israëlische ambulancedienst.

Volgens de Israëlische legerradio is de schutter doodgeschoten door gewapende voorbijgangers. De schietpartij had plaats in de buurt van de Joodse nederzetting Ofra, waar een andere schutter zondag nog zeven mensen verwondde.