Palestijnse rakettenregen op Israël

Palestijnen vuren vanuit de Gazastrook maandagmiddag raketten af op Israël. Volgens getuigen zijn er al ongeveer honderd raketten afgevuurd in het afgelopen half uur. Daarbij zijn een aantal gewonden gevallen. In verschillende plaatsen klinkt het luchtalarm.

First images of Israeli bus destroyed by Gaza mortar fire https://t.co/PZsZDohx7M pic.twitter.com/xnZCa3us64

Een bus is vernield door mortiervuur van Palestijnen. Daarbij viel een gewonde.

De beschietingen volgen op een vuurgevecht van zondag in de Gazastrook. Daarbij kwamen zeven Palestijnen en een Israëlische soldaat om het leven.

De militante Palestijnse beweging Hamas heeft de verantwoordelijkheid voor de aanvallen van maandag op Gaza opgeëist.

Het Israëlische leger liet weten dat met de raketafweer de meeste projectielen werden onderschept en dat het als reactie luchtaanvallen op militaire doelen in Palestijns gebied heeft uitgevoerd.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l