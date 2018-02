Palestijnse president wil vredesconferentie

De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil een internationale conferentie later dit jaar over vrede in het Midden-Oosten. Daaraan zouden onder andere ook Israël en de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad mee moeten doen.

Hij verklaarde dat dinsdag toen hij sprak als gast bij de VN-Veiligheidsraad in New York.

De Palestijnen zien de VS niet langer als de grote bemiddelaar in het conflict en hebben opgeroepen tot een gezamenlijk aanpak van het probleem. Washington is in de Palestijnse achting gezakt toen president Donald Trump Jeruzalem erkende als hoofdstad van Israël. Palestijnen claimen Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad.

Meteen na de oproep voor een vredesconferentie, verklaarden de VS bij monde van VN-ambassadeur Nikki Haley ,,klaar te zijn'' om het gesprek over vrede in het Midden-Oosten aan te gaan.