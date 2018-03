Palestijnse premier ontsnapt aan aanslag

De Palestijnse premier Rami Hamdallah lijkt dinsdag aan een aanslag ontsnapt. Vlak nadat een konvooi met de premier langsreed was er langs de weg in de Gazastrook een explosie.

Het kantoor van de Palestijnse president stelde de beweging Hamas kort na het incident verantwoordelijk voor de explosie zonder de groep direct te beschuldigen dat het de aanslag had gepleegd. De veiligheid zou niet goed op orde zijn geweest.



Op tv-beelden was vlak na het incident te zien hoe een ongedeerde Hamdallah een toespraak gaf tijdens de opening van een fabriek voor afvalverwerking. Hij zei daarin dat drie voertuigen van zijn konvooi beschadigd waren door de explosie.



Hamdallah is binnen de Palestijnse Autoriteit een belangrijke kracht achter de pogingen voor verzoening met de Hamasbeweging die de Gazastrook beheerst. Hamas verklaarde dat de aanval op het konvooi onderdeel was van een ,,poging om de pogingen tot verzoening en de veiligheid in Gaza een slag toe te brengen''.