Palestijnse kwestie geen onderwerp bij verkiezingen Israël

De Israëlische media geven volop aandacht aan de campagne voor de verkiezingen op 9 april. De partijen boren elkaar genadeloos de grond in. Ook partijen die straks wellicht in de coalitie zitten.

Tot nu toe lijkt het belangrijkste thema premier Benjamin Netanyahu te zijn. Is hij geschikt om door te regeren nu hij van corruptie wordt verdacht? Zijn supporters zeggen van wel, zijn tegenstanders hopen dat hij ten val komt.

Een ander belangrijk onderwerp is veiligheid. Wie is het meest geschikt om te zorgen dat de burgers veilig kunnen leven? Wat dat betreft heeft Netanyahu van Likud het niet slecht gedaan. In de afgelopen tien jaar zijn er geen grote oorlogen geweest en de terreur was minder ernstig dan in de jaren negentig van de vorige eeuw en het eerste decennium van de 21e eeuw.

Maar wat veiligheid betreft, heeft ook de belangrijkste rivaal van Likud, de Blauw-Wit-alliantie van Benny Gantz en Yair Lapid, wat te bieden. Gantz was stafchef in het Israëlische leger, en datzelfde geldt voor Moshe Ya’alon en Gabi Ashkenazi, die zich bij hem hebben aangesloten. Zij hebben echter niet de rijke diplomatieke ervaring van de huidige premier. Deze ontmoet geregeld de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin en andere belangrijke leiders.

Netanyahu kan ook zeggen dat de economie van het land het goed doet. Helaas plukt lang niet iedereen daar de vruchten van. Toen ik enkele maanden geleden eens in een restaurant was, vertelde de serveerster dat ze er sterk over denkt naar Duitsland te vertrekken. „Ik heb daar al vrienden”, zei ze. „Ze kunnen het leven in Israël niet meer betalen. Daar is gratis onderwijs voor de kinderen. En daar is hulp bij het huren van huizen. De huren zijn hier verschrikkelijk hoog.”

Vrijwel niemand hoor ik meer over het vredesproces praten. Politici doen net alsof een Israëlisch-Palestijns vredesverdrag niets te maken heeft met veiligheid of economie. „Met het besluit van Tzipi Livni om de politiek te verlaten, is de laatste stem die pleit voor een onmiddellijke oplossing van het conflict met de Palestijnen ook verdwenen”, schreef Midden-Oosten-deskundige professor Elie Podeh van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem donderdag in The Jerusalem Post. „Dit is duidelijk een van de verworvenheden van rechts, dat erin geslaagd is de aandacht af te leiden van de kwestie die het belangrijkste zou moeten zijn bij de komende verkiezingen.”

Podeh geeft twee redenen waarom aandacht voor de Palestijnse kwestie urgent is. Ten eerste draait de klok door. Vroeg of laat komt het tot een uitbarsting. Hij wijst erop dat de huidige leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmud Abbas, 83 is en een zwakke gezondheid heeft. Abbas heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van geweld. Hij heeft zich aan afspraken gehouden die Palestijnen met Israël hebben gemaakt. Toch heeft de regering van Netanyahu hem niet toegestaan ook maar iets te bereiken. Het is onbekend wat er na hem gebeurt.

Ten tweede is het aantal Palestijnen tussen de Jordaan en de Middellandse Zee al bijna even groot als het aantal Joden. Nu bewegen Israël en de Palestijnen zich in de richting van één staat, die noch Joods noch democratisch zal zijn.

Podeh gelooft dat de verkiezingen kansen bieden om de Palestijnse kwestie weer centraal te stellen. Vooruitgang in het proces betekent dat Israël ook zijn andere problemen beter kan oplossen.