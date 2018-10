Palestijnse demonstranten gedood in Gazastrook

Vier Palestijnse demonstranten zijn in de Gazastrook door Israëlische militairen doodgeschoten. Nog eens 85 mensen raakten gewond tijdens protesten vrijdag in de Gazastrook, meldde het ministerie van Volksgezondheid in Gaza.

Aanvankelijk spraken de autoriteiten van vijf doden. Een vijfde Palestijn werd gedood tijdens een explosieongeval in de Gazastrook, dat niets te maken had met de demonstraties bij de grensafrastering. Hij had aan een explosief gewerkt.

Sinds eind maart zijn meer dan tweehonderd Palestijnen gedood tijdens de gedeeltelijk gewelddadige protesten aan de grens met Gaza. De demonstranten roepen op tot opheffing van de blokkade van Gaza die al meer dan tien jaar duurt, evenals een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar gebieden die nu bij Israël horen.

In de Gazastrook leven meer dan twee miljoen mensen. Er is onder andere gebrek aan drinkwater en elektriciteit. De Hamas-regering in de Gazastrook is door de VS, de EU en Israël aangemerkt als een terroristische organisatie.