Palestijnse Autoriteit nu populair, maar straks mogelijk Hamas

De Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas hebben het coronavirus efficiënt bestreden. De PA geniet nu veel steun, maar de vraag is of dat zo blijft. Israël en Hamas overleggen intussen over een akkoord.

Deze week meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat 503 Palestijnen op de Westoever (inclusief Oost-Jeruzalem) positief op Covid-19 waren getest. De Gazastrook telde slechts 17 besmettingen. Het aantal sterfgevallen bleef op de Westoever tot 4 beperkt en in de Gazastrook overleed voor zover bekend helemaal niemand aan het gevaarlijke virus. De gevreesde epidemie in Gaza bleef uit.

De Palestijnse Autoriteit op de Westoever en Hamas in de Gazastrook zagen de ernst van de situatie snel in. Ze riepen de noodtoestand uit en de lockdown ging van start. Nu het ramadan is, dienen Palestijnse moslims de gebeden te volgen via hun elektronische apparaten.

Een voordeel was dat de Palestijnen gewend zijn aan noodsituaties, zegt de Palestijnse zakenman Bashar Masri van de high-tech werkers in de ‘smartcity’ Rawabi. „Voordat de lockdown begon, namen we snel maatregelen om werknemers thuis te kunnen laten werken. Palestina is gewend aan crises. Het leger walst soms naar binnen.”

Maar de Palestijnse economie heeft wel een flinke opdoffer gekregen. Van de Palestijnen die werk hebben, heeft volgens Masri 92 procent een eigen bedrijfje of werkzaamheden in Israël. De verwachting is dat duizenden ondernemingen de economische crisis niet gaan overleven. Israël stond slechts beperkt Palestijnse arbeidskrachten toe. Hotels –of ze nu in Israël of in de Palestijnse gebieden staan– hadden geen werkers meer nodig. Voorlopig komt het massatoerisme niet meer op gang.

Nu het virus op de Westoever met succes is bestreden, is het vertrouwen in de Palestijnse Autoriteit gegroeid. De vraag is of dat zo blijft. Wat gaat er gebeuren als op 23 mei de ramadan afgelopen is? Is dan ook de lockdown voorbij?

Iedereen hoopt dat dan de toch al zwakke economie weer op gang kan komen. De Palestijnse regering zal dan ook met hulppakketten moeten komen. Zo niet, dan zal de Palestijnse Autoriteit aan steun inboeten.

Dat is niet voor iedereen een schrikscenario. De islamitische Hamasbeweging is maar al te graag bereid de controle op de Westelijke Jordaanoever van de PA over te nemen.

Momenteel overleggen Hamas en Israël met hulp buitenlandse bemiddelaars over een deal. Bij die overeenkomst moet Hamas twee Israëlische gevangenen en de stoffelijke resten van twee gevallen soldaten aan Israël geven. Israël zal op zijn beurt Palestijnse gevangenen van Hamas en Fatah vrijlaten. Het is mogelijk dat deze overeenkomst gevolgd zal worden door een tweede over een veiligheidsregeling. De burgers in Zuid-Israël zullen dan geen last meer hebben van beschietingen met raketgranaten en mortieren. Israël zal in ruil daarvoor de afsluiting van de Gazastrook verlichten. De deal zal de populariteit van Hamas vergroten in de Gazastrook en op de Westoever.

Hamas heeft dan namelijk bewezen dat ze concessies van Israël kan afdwingen. De Palestijnse Autoriteit, die gewelddadige middelen afwijst, maar met diplomatieke en juridische methodes probeert politieke vooruitgang te boeken, staat dan met lege handen. Dit zal de populariteit van Hamas ongetwijfeld vergroten.