Palestijnse activist Ahed Tamimi: heldin, lastpost of icoon?

De ophef rond de Palestijnse Ahed Tamimi in Israël houdt aan. De vraag is of de schoppende en slaande dame tot een symbool van het verzet uitgroeit. Ze is in elk geval overal op internet te zien.

Wie is die Ahed Tamimi eigenlijk? Een vervelende lastpost, een heldin of een icoon? Op 15 december deelde zij een paar klappen en schoppen uit aan een soldaat die voor haar huis stond. Zo te zien was dat om een reactie uit te lokken. De soldaat deed niets terug. Gelukkig maar, anders was de rel nog veel groter geweest.

In de plaats waar zij woont, Nabi Saleh, heeft elke vrijdagmiddag een demonstratie tegen de bezetting plaats. Eerder die vrijdag raakte de neef van Ahed Tamimi, de 15-jarige Mohammad, zwaargewond. De familie meldde dat het leger hem in het gezicht schoot met een kogel met een rubberen deklaag. In het ziekenhuis werd hij geopereerd.

Mohammad haalde maandag weer het nieuws. Om drie uur in de ochtend werd de gewonde jongen –inmiddels thuis herstellend– door veiligheidstroepen van zijn bed gelicht en meegenomen. Hij vertelde zijn ondervragers dat hij van de fiets was gevallen. De commandant van Israëls burgerbestuur op de Westoever plaatste dat verhaal op Facebook. De familie gaf vervolgens toestemming voor de publicatie van het medisch rapport van het ziekenhuis, de scan van Mohammads hoofd en de foto van de kogel die de artsen uit zijn hoofd verwijderden. De familie zei dat hij had gelogen om te voorkomen dat hij in de gevangenis terecht zou komen.

Terug naar Ahed. Wat is zij? Voor haar supporters is ze een heldin. „Ahed is een van de vele jonge vrouwen die in de komende jaren het verzet tegen de Israëlische heerschappij zullen leiden”, voorspelde haar vader Bassem in het dagblad Ha’aretz.

Yasmeen Serhan schreef in The Atlantic dat ze voor Palestijnen „een nationale heldin” lijkt te zijn, die een nieuwe generatie vertegenwoordigt.

Voor het leger is zij –net als haar familie– lastig, misschien zelfs gevaarlijk. Haar vader en moeder Nariman zijn in het verleden gearresteerd. In de afgelopen jaren werd Ahed al vaak gefilmd en gefotografeerd. De scène van december scoorde hoge kijkcijfers op sociale media.

Petra Marquardt-Bigman wees er in Ha’aretz op dat familieleden op sociale media terreurdaden tegen Israël prezen.

Of is ze soms een icoon of een symbool? Ze is nu overal te zien op internet. Met haar roodblonde krullen is ze een opvallende verschijning. De onlinepetitie, Free Ahed Tamimi, is door meer dan 1,7 miljoen mensen uit de hele wereld getekend.

Haar bekendheid heeft ze in elk geval mede aan het leger te danken. Het incident van 15 december zou al grotendeels vergeten zijn, ware het niet dat het leger op 19 december overging tot de arrestatie van Ahed, haar moeder en haar nicht Nour.

De militaire aanklager hoopt misschien dat zij zich beter zal gedragen als ze een tijd achter de tralies zit. Maar het is veel waarschijnlijker dat een gevangenisstraf haar beroemder zal maken in de wereld. Populairder bij de Palestijnen en lastiger voor het Israëlische leger.

Wat de hele affaire vooral toont, is dat een vredesregeling hard nodig is. Want wat voor maatregelen het leger ook neemt om protesten te onderdrukken, ze zullen blijven bestaan zolang er geen oplossing gevonden is.