Palestijnen roepen ambassadeurs terug

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken roept ambassadeurs in vier Europese landen terug voor overleg. Het gaat volgens het Palestijnse persbureau Wafa om diplomaten in Hongarije, Tsjechië, Oostenrijk en Roemenië. Vertegenwoordigers van die landen woonden activiteiten bij rond de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem.

De verhuizing van die ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem viel slecht bij de Palestijnen. Zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. De opening van de diplomatieke post ging maandag gepaard met protesten in de Gazastrook, waarbij tientallen Palestijnen om het leven kwamen.

Vertegenwoordigers van alle landen met diplomatieke posten in Israël waren uitgenodigd om de opening van de ambassade bij te wonen, maar veel regeringen besloten niemand te sturen. Volgens Israël gingen 33 van de 86 uitgenodigde staten in op de uitnodiging.