Palestijnen beëindigen hongerstaking in Israëlische gevangenis

Honderden Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen hebben zaterdag na veertig dagen hun hongerstaking beëindigd. Dat melden de Israëlische gevangenisdienst en een Palestijse overheidsfunctionaris.

Ongeveer elfhonderd gevangenen deden aanvankelijk mee met de hongerstaking, die op 17 april begon en tot spanningen leidden tussen Israël en de Palestijnen. Op de Westelijke Jordaanoever en langs de grens tussen Israël en de Gazastrook werd geprotesteerd uit solidariteit met de gevangenen.

Ruim achthonderd gevangenen die in hongerstaking waren, beëindigden zaterdag hun actie. Zij protesteerden tegen de in hun ogen slechte omstandigheden in de gevangenissen in Israël. Na onderhandelingen tussen de Israëlische gevangenisautoriteiten, het Internationale Rode Kruis en de Palestijnse Autoriteit is overeengekomen dat Israël de gevangenen op enkele punten tegemoetkomt.

Issa Karaka, voorzitter Gevangeniswezen bij de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), bevestigde dat de gevangenen besloten hadden om weer te gaan eten.

Woensdag drong de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad al-Hussein, er nog bij Israël op aan om de omstandigheden voor Palestijnen in Israëlische gevangenissen te verbeteren.

Karaka noch de Israëlische gevangenisdienst maakte verdere details van de overeenkomst bekend. De gevangenisdienst meldde echter dat een tweede maandelijks familiebezoek weer zou worden ingevoerd nadat het in verleden was geschrapt.