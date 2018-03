Palestijn komt om door Israëlische tankgranaat

In de Gazastrook is een man om het leven gekomen door een tankgranaat die Israël heeft afgevuurd. Nog een tweede persoon raakte gewond, meldt het ministerie van Gezondheid in Gaza.

Het Israelische leger wilde geen reactie geven en meldt dat het voorval wordt onderzocht. Het incident had vrijdag plaats in de buurt van Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook.

De spanningen waren in de Gazastrook al hoogopgelopen vanwege protesten die vrijdag staan gepland. Diverse Palestijnse actiegroepen hebben opgeroepen tot langdurige demonstraties langs de grens en verwacht wordt dat duizenden daaraan zullen meedoen. Jeruzalem heeft als voorzorgsmaatregel meer dan honderd scherpschutters geposteerd aan de grens met de Gazastrook.