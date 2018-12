Palestijn gedood na klopjacht van maanden

Israëlische veiligheidstroepen hebben na een klopjacht van twee maanden een Palestijn gedood die twee Israëliërs zou hebben vermoord. De Israëlische politie meldde dat Ashraf Naalweh was gevonden nabij de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever en dat hij in de schermutselingen rond zijn arrestatie was gedood.

Naalweh zou in oktober in een industriegebied op de oever twee Israëli’s hebben doodgeschoten en een derde hebben verwond. Hij was daarna op de vlucht geslagen. Israëlische troepen waren sindsdien naar hem op zoek.

„De lange arm van Israël zal iedereen bereiken die Israëlische burgers schaadt”, sprak premier Benjamin Netanyahu in een reactie.