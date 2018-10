„Pakketjes met ricine actie van ex-marineman”

De pakketjes met een verdachte inhoud die waren bestemd voor het Pentagon, het Witte Huis en het kantoor van senator Ted Cruz zijn vermoedelijk verstuurd door een oud-marineman. Dat hebben mensen die betrokken zijn bij het onderzoek woensdag gezegd tegen Fox News. In zeker twee onderschepte poststukken bleek het dodelijke gif ricine te zitten. De FBI heeft het spul meegenomen voor verder onderzoek.

Rechercheurs vertelden dat in een van de poststukken, die waren geadresseerd aan minister van Defensie James Mattis en admiraal John Richardson, aanwijzingen zijn gevonden over de afzender. Diens naam is niet bekendgemaakt. Ook over zijn motieven is niets gezegd. De zendingen aan het Pentagon werden ontdekt na een tip van het Witte Huis. De veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt.