Pakketje voor Austin ontploft bij verzending

Een medewerker van een pakketdienst is gewond geraakt doordat een pakketje bestemd voor een adres in het Amerikaanse Austin ontplofte. Die stad wordt sinds het begin van de maand geteisterd door ontploffende pakketten.

Tot nu toe waren er al vier raadselachtige ontploffingen in de hoofdstad van Texas. Op 2 maart kwam een 39-jarige man om toen een pakket ontplofte dat voor zijn deur was neergelegd. Daarna volgden drie nieuwe explosies die een persoon het leven kostte en waardoor vier mensen gewond raakten.

De jongste explosie was in het distributiecentrum van FedEx in Schertz bij de stad San Antonio. In het pakketje zaten spijkers en ijzeren splinters.

De politie weet niet wie of wat er achter zit en heeft een beloning uitgeloofd van omgerekend circa 94.000 euro voor tips die naar de dader(s) leiden.