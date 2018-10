Pakket CNN was gericht aan voormalige CIA-baas

Het pakketje met daarin een mogelijk explosief dat in de postkamer van CNN in New York is gevonden, was geadresseerd aan de voormalige CIA-baas John Brennan. Dat melden lokale politiefunctionarissen aan CNN.

Brennan, die diende onder president Barack Obama, is regelmatig te gast bij CNN en een criticus van Trump. Brennan maakte begin 2017 als CIA-baas plaats voor Mike Pompeo.

Het object dat in de postkamer van CNN is gevonden lijkt op de pakketjes die voor Hillary Clinton, Barack Obama en George Soros waren bestemd, aldus een politiebron.

Een andere bron binnen justitie zei tegen verslaggever Evan Perez van CNN dat uit het eerste onderzoek van alle objecten blijkt dat deze op dezelfde manier gemaakt zijn. Minstens een van de objecten bleek projectielen te bevatten, onder meer glasscherven.